Dünya Lüks cruise gemisinde yangın

Lüks cruise gemisinde yangın

Dünya

Lüks cruise gemisinde yangın

Yunanistan´ın Kerkira adasında limana demirlenen "MSC Lirica" adlı lüks cruise gemisinde yangın çıktı.

12 Mart 2021, Cuma 18:26 Son Güncelleme:
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Yunanistan´ın Kerkira adasında limana demirlenen "MSC Lirica" adlı lüks cruise gemisinde yangın çıktı. Yerel medyada yer alan habere göre, öğleden sonra başlayan gemideki yangında yolcu bulunmadığı aktarıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ilk müdahalenin gemi personeli tarafından yapıldığı ifade edildi. Yangına 3 itfaiye ve bir kurtarma ekibinin katıldığı ifade edilirken, söndürme çalışmalarına hem karadan hem de denizden devam edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, lüks cruise gemisinin orta kısmında maddi hasar meydana geldi.

DHA

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