Lüks havuzda dehşet! Bu halde bulundular

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, milyonluk villaların bulunduğu sitedeki lüks yüzme havuzuna bakım için gelen Behçet Özbek ile Semih Kublay, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Havuz bakım ve montaj işleri yapan firmanın sahibi Özbek ile yanında çalışan Kublay'ın cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği dile getirildi. Korkunç olay geçtiğimiz cumartesi günü kentin gözde tatil beldesi Çeşme Alaçatı'daki Celal Bayer Mahallesi'nde meydana geldi.

YANINA GELİP DOKUNUNCA...

Havuz bakım ve montaj işleri yapan şirketin sahibi olan 51 yaşındaki Behçet Özbek ile işyeri çalışanı Semih Kublay (28) site yönetiminin talebi üzerine lüks havuzun bakım ve temizliğini yapmak için geldi. Havuzun motor dairesini kontrol eden Özbek bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Özbek'in boş havuzun hemen yanı başında kıvrandığını ve bir yerden düştüğünü sanan çalışanı Kublay, patronuna ne olduğunu anlamak için yanına geldi. Özbek'e dokunan Kublay da elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi. Site sakinlerinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Behçet Özbek ile Semih Kublay'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

KAÇAK İDDİASI

Talihsiz iki kişinin cansız bedenleri yapılan otopsinin ardından Güzelbahçe ilçesinde toprağa verildi. Lüks siteye ait havuzun bakımı sırasında yaşanan olayla ilgili polis ekipleri site yöneticisi ve bekçisinin ifadelerine başvururken, ölen Behçet Özbek'in iki yıldır sitenin havuz bakımı ile ilgilendiği, kaçağın elektrik rölesinin sökülmesinden kaynaklandığı iddia edildi. Özbek ve Kublay ailesinin yapılacak bilirkişi incelemesi ve soruşturmanın ardından şikayetçi olabilecekleri kaydedildi.











