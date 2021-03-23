Lüks moda markasından ilginç tasarım: 900 TL’ye somun terlik!

Son dönemde birçok markanın ilginç tasarımları fahiş fiyatlara sattığına tanık oluyoruz. Pandemi döneminin şüphesiz en popüler gıdası ekmekti. Bu dönemde evde kendi ekmeğimizi yapmak en büyük hobimiz haline gelmişti. Lüks moda markaları da bunun fakında olacak ki yeni tasarımlarında ekmekten ilham alma yoluna gittiler. Fransız lüks moda evi Maison Margiela markası da bunlardan biri. Ünlü markanın ürettiği ev terliği ve görüntüsüyle somun ekmeğin neredeyse birebir aynısı.

Üstelik terlikleri, tıpkı marketlerdeki gibi poşete sararak satıyor! Terliklerin etiket fiyatı ise 900 TL.

BAGET EKMEK ŞEKLİNDE ÇANTA

İtalya moda markası Moschino da geçtiğimiz aylarda baget ekmek şeklinde bir çanta piyasaya sürmüştü.

Suni deriden yapılan baget görünümündeki çantanın üzerinde altın renkli Moschino arması bulunuyor. Marka baget çantayı 1071 dolara satışa çıkarmıştı.







