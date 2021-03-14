Türkiye Lüks otelde gecenin sonu istedikleri gibi bitmedi! Gazetecilere saldırdılar

Lüks otelde gecenin sonu istedikleri gibi bitmedi! Gazetecilere saldırdılar

Türkiye

Lüks otelde gecenin sonu istedikleri gibi bitmedi! Gazetecilere saldırdılar

Beşiktaş'ta koronavirüse rağmen boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceyi basan polis ekipleri para cezası yazdı. Otelden ayrılmak zorunda kalan müşteriler görüntü alan gazetecilere saldırdı.

14 Mart 2021, Pazar 10:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.



OTELDEN AYRILANLAR MENSUPLARINA SALDIRDI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

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