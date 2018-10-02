Lüks otel sapığı mahkemeye çıkarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) lüks bir otelde, tuvalete giren kadınların fotoğraflarını gizlice cep telefonuna çektiği tespit edilen otel çalışanı, mahkemeye çıkarıldı.

02 Ekim 2018, Salı 11:07 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 11:39
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KKTC’de yeni çalışmaya başladığı lüks bir otelde tuvalete giren kadınların fotoğraflarını gizlice cep telefonuna çektiği otelin güvenlik kameralarından tespit edilen Sinan K., polis tarafından gözaltına alındı.

Sinan K.'nin cep telefonunda yapılan incelemeyle fotoğrafların ortaya çıkması üzerine zanlı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi zanlı Sinan K.'yi özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlarından davalarının görüleceği süre içinde 2 aylık süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


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