Lüks otomobil refüje çarptı, sürücüsü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. 06 FP 8180 plakalı lüks otomobili ile Çetin Emeç Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M. E. Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılay yol ayrımındaki orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce savrulurken, M. E. Ç. yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, Balgat istikametini ulaşıma kapattı. Kaza nedeniyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

Kaza sonrası bulvar üzerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen otomobil, polisin tüm ikazlarına uymayarak ikinci bir kazaya adeta davetiye çıkardı. Kazaya karışmaktan kıl payı kurtulan otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına aldırmayıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.







