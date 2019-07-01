Lüks villada dehşet! Ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan lüks bir villada meydana geldi.

ÖNCE EŞİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor. (DHA)



