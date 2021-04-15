Türkiye Lüks villada kar maskeli korona partisi!

Lüks villada kar maskeli korona partisi!

Türkiye

Lüks villada kar maskeli korona partisi!

25 kişilik grup önceki gece Maltepe’deki özel bir villada kostüm partisi düzenledi. Kuralların hiçe sayıldığı eğlenceye komşuların şikayeti üzerine polis baskını düzenlendi.

15 Nisan 2021, Perşembe 08:30 Son Güncelleme:
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Pandemi kurallarını yok sayan 25 kişilik grup önceki gün Maltepe’deki lüks bir villada özel parti düzenledi. Partide sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.



Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren partideki yüksek sesten komşular, şikayetçi oldu. Polis, sabaha karşı villaya gelerek partide bulunan 25 kişiye, 3 bin 150 TL ceza kesti.

Baskın sonrası villayı terk edenlerin kostümlü halleri objektife yansıdı. Polisi karşılarında gören sinirli kalabalık çıkışta, yüzlerini kapatmaya çalıştı. Olaya şahit olanlar, “Bu kadar da olmaz” yorumları yaptı. (Hürriyet)




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