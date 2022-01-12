Türkiye Lüleburgaz'da başıboş dolaşan pitbull barınağa götürüldü

Lüleburgaz'da başıboş dolaşan pitbull barınağa götürüldü

Türkiye

Lüleburgaz'da başıboş dolaşan pitbull barınağa götürüldü

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde tasmalı olarak başıboş sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek, yakalanarak barınağa götürüldü.

12 Ocak 2022, Çarşamba 15:59 Son Güncelleme:
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Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi Koşubayırı Sokak’ta başıboş dolaşan ve zaman zaman insanlara saldırmaya çalışan pitbull cinsi köpeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sokağa giden zabıta ekipleri, uyuşturucu iğne ile sakinleştirdikleri köpeği yakaladı. Köpek araçla Belediye Geçici Hayvan Barınağı'na götürülerek koruma altına alındı. Yetkililer, köpeğin sahibinin olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

DHA

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