Türkiye Lüleburgaz’da korkunç cinayet! Sokak ortasında başından vuruldu

Lüleburgaz’da korkunç cinayet! Sokak ortasında başından vuruldu

Türkiye

Lüleburgaz’da korkunç cinayet! Sokak ortasında başından vuruldu

Kırklareli'de bir kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen 2 kişi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

18 Ocak 2022, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman Boz aralarında daha önceden husumeti bulunan iki kişi tarafından takip edildi.

Takip edildiğini anlayan Boz, hızla koşmaya başladı. İddialara göre Osman Boz, Ülkü Sokak’a geldiğinde yol kenarında bulunan bakkala sığınmaya çalıştı. Ancak peşindeki kişilerden kaçamayan Osman Boz, bakkalın önünde başından 3 kurşunla vuruldu.



Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Osman Boz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan şüphelilerle ilgili yakalama çalışmalarına başladı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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