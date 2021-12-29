Lüleburgaz'ı sel vurdu! Sele kapılan kazlar kameraya böyle yansıdı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir anda bastıran yağış sele dönüştü. Birçok evi caddeyi su basarken, sele kapılan bir grup kaz, saniye saniye görüntülendi.
29 Aralık 2021, Çarşamba 01:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan yağış sele dönüştü. Sel ile birlikte dereler taşarken, birçok evi ve caddeyi su bastı.
Sele kapılan ördekler kamerada
Yoğun yağış sonrası Lüleburaz İlçesinde bir grup ördek sele kapıldı. Ördekler sele kapılıp ilerlerken, o anlar bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, ördekler selde sürüklenip, bir süre ilerleyerek gözden kayboldu. Ördeklerin akıbeti ise bilinmiyor.
KIRKLARELİ (İHA)
BUNLARI DA OKUYUN