Lunaparkta çirkin anlar! Çocukların gözünün önünde silahını çekti
İzmit'te bir lunaparkta Abdulkadir Özdemir çocuğunun yaşı küçük olduğu için balerine bindirilmemesi üzerine görevliyle kavga etti. Görevliyi darp eden Özdemir silah çekerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
15 Eylül 2021, Çarşamba 14:39 Son Güncelleme:
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Olay, 31 Ağustos akşamı İzmit Fuarı’ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, lunaparka çocuğuyla gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu yaşı küçük olduğu gerekçesiyle balerine bindirmeyen görevlinin eşine karşı tutumu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
DHA