Lunaparkta gondoldan düşen çocuk yaralandı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde lunaparktaki gondoldan düşen Bilal Diyar A. (11), yaralandı
Bilal Diyar A., ailesiyle gittiği lunaparkta gondola bindi. Hareket eden gondolda dengesini kaybeden Bilal Diyar A., boşluğa düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bilal Diyar A., ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi´ ne kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ ne sevk edilen Bilal Diyar A.´ nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.