Lunaparkta gondoldan düşen çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde lunaparktaki gondoldan düşen Bilal Diyar A. (11), yaralandı

15 Ağustos 2019, Perşembe 00:05
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Lunaparkta gondoldan düşen çocuk yaralandı

Bilal Diyar A., ailesiyle gittiği lunaparkta gondola bindi. Hareket eden gondolda dengesini kaybeden Bilal Diyar A., boşluğa düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bilal Diyar A., ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi´ ne kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ ne sevk edilen Bilal Diyar A.´ nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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