Lunaparkta korksanız bile koronavirüs nedeniyle bağırmak yasak

Koronavirüs salgınının en kötü etkilediği ülke olmaya devam eden ABD'de 1 Nisan'sa açılması beklenen tema parklarıyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Kovid-19 önlemi olarak 'bağırma yasağı' getirilecek olan tema parklarıyla ilgili durum kafa karıştırdı ve tartışmalar sosyal medyada viral oldu.

ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tema parklarında, lunapark hız treni gibi araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. Kaliforniya Gezi ve Parklar Derneği (CAPA) tarafından tema parklarının yeniden açılması için hazırlanan kriterlerde, “Aktivitelerin Kısıtlanması” maddesinde yer alan ‘bağırmayı ve derin nefes almayı sınırlandırma’ açıklaması ABD basınında hız trenlerinde bağırmanın yasaklanması olarak algılandı.

CAPA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada böyle bir yasak getirmediklerini belirtse de sosyal medya kullanıcıları bağırma aktivitesinin nasıl sınırlandırılacağı konusunda CAPA’yı eleştirdi.

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BAĞIRMA AKTİVİTESİ NASIL SINIRLANDIRILACAK?

CAPA’nın hazırladığı, tema parklarının yeniden açılması kriterlerinde getirdikleri bu ilginç sınırlandırma hakkında yasak olmadığını açıklamasına rağmen ziyaretçilerin hız treni gibi eğlence araçlarında bağırmayı nasıl sınırlandıracakları konusu sosyal medyada viral oldu.



