Magazin Luran Ahmeti koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Luran Ahmeti koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Luran Ahmeti koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Luran Ahmeti, Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynamıştı.

26 Mart 2021, Cuma 00:37 Son Güncelleme:
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Bir süre önce koronavirüse yakalanan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti.

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Luran Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ahmeti, daha önce Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştı.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL(DHA)

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