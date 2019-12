Lütfen trend olmasın! Mezar taşından evlilik yüzüğü yaptırdı

Gelinler, evlilik vakti yaklaştıkça daha da stresli olurlar. Her gelin, kendi düğününün ya da gelinliğinin diğerlerinkinden daha farklı olmasını ister. Ancak bazı gelinler, farklı olma isteğini biraz abartabilir. Zira bu örnekte, mezarlıktan alınan taşlara varan bir durum var! That's It, I'm Ring Shaming isimli Facebook grubu, Amerika'daki gelinlerin nişan yüzüklerinin fotoğraflarını paylaştığı bir grup. Bu grupta paylaşılan yüzükler sayesinde gelin adayları, nişan yüzüklerinin nasıl olması veya nasıl olmaması gerektiği konusunda fikir sahibi olabiliyor. Ancak grupta yapılan bir paylaşım, kimilerini dehşete düşürürken kimilerinin de alay konusu oldu. Kadın, yenilenen bir mezarlıktan alınan mezar taşını, nişan yüzüğünde kullanıldığı söyledi. Tabut şeklindeki nişan yüzüğünün fotoğraflarını paylaşan kadın, yüzüğünü özel olarak yaptırdığını söyledi.

'Perili bir cinsel organa benziyor'

Birçok Facebook kullanıcısı, fotoğrafları görünce dehşete düştü. Gönderinin altına, 'Sana korku dolu evliliğinde başarılar', 'Birilerinin mezar taşını mı çaldın?', 'Yeni trendleri severim ama bu kesinlikle değil', 'Lütfen yeni moda olmasın', hatta 'Perili bir cinsel organa benziyor' gibi yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar ise, özel tasarım yüzüğün cool olduğunu ifade etti.

Öte yandan, yüzüğün sahibinin Etsy isimli özel takı tasarlayan markadan satın aldığı ortaya çıktı. 72 sterline (yaklaşık 540 lira) mal olan yüzükler, kişinin istediğine göre bakır, gümüş ve bronzdan yapılabiliyor. Markanın sitesinde yer alan bilgiye göre, mezar taşının yenilenen mezarlardan yasal olarak alındığı belirtiliyor. Sitede ayrıca, 'uzun süre kullanılması ve iyi görüntüsü garanti altındadır' notu düşülmüş.

Etsy markasının yüzükleri

Her ne kadar farklı tasarımları seviyor olsak da, mezar taşından yapılan bir yüzüğün -hele ki evlilik yüzüğü ise- ne kadar tercih edileceği merak konusu.

