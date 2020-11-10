Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. Bu haber sonrası Lütfi Elvan kimdir, Lütfi Elvan hayatı ve kariyeri gibi konular merak ediliyor. İşte Lütfi Elvan hakkında merak edilenler...

Lütfi Elvan kimdir?

Lütfi Elvan, 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun olan Elvan, İngiltere Leeds Üniversitesi'nde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Deleware Üniversitesi'nde ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başlayan Elvan, Devlet Planlama Teşkilatında planlama uzman yardımcısı, planlama uzmanı, kalkınmada öncelikli yöreler daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elvan, ayrıca OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24'üncü dönemlerde AK Parti Karaman Milletvekili olarak parlamentoya giren Elvan, 23'üncü dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyesi oldu. Elvan, 24'üncü dönemde ise Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak 26 Aralık 2013'te atanan Elvan, 7 Mart 2015'te seçimler öncesi yasal zorunluluk sebebiyle görevini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Feridun Bilgin'e devretti.

Elvan, 25'inci dönemde Antalya, 26'ncı dönemde ise AK Parti Mersin Milletvekili olarak parlamentoya girdi ve 64. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli ve 2 çocuk babası olan Elvan, İngilizce biliyor.

AA