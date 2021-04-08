Lütfü Kaplanoğlu'nun Kodlar/Codes Sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 13 Nisan 2021'de Mehmet Emin Kahraman’ın küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam binasında görülebilecek. Sergi aynı zamanda Türkiye'nin ilk uluslar arası online sanat platformu olan Mekartprojects bünyesinde online olarak da izlenebilecek.

Eserlerinde doğanın ve kültürün kodlarını inceleyen akademisyen sanatçı Lütfü Kaplanoğlu, Z kuşağının kodlarını araştırıyor. Kodlar sergisi ile sanatçı; kültürel kodların bireylerin geçmişiyle günümüz arasında bağ kurduğu ve yaşamı anlamlandırdığı düşüncesinden yola çıkıyor. Kaplanoğlu, eserlerinde Y ve Z kuşağı arasında güçlü bağların oluşması için kodları araştırıyor. Son yıllarda en çok üzerinde durulan Y ve Z kuşağı ile bu kuşaklar arasındaki hafiza süreci serginin ana temasını oluşturuyor. Çalışmalarda geçmiş yaşamla bugünü birleştiren imgelem görünürlükleriyle datalar dünyasının depolandığı belleğin duru hali dışa vuruluyor.

Lütfi Kaplanoğlunun eserlerinden oluşan seçki, YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam’da 30 Nisan’a kadar açık olacak. Sergi online platformda ise süresiz devam edecek.