Türkiye 'Lütfü Türkkan istifa edene kadar nöbet başlatacağız'

'Lütfü Türkkan istifa edene kadar nöbet başlatacağız'

Türkiye

'Lütfü Türkkan istifa edene kadar nöbet başlatacağız'

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesiyle ilgili konuşan Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selvitop Güner, 'Lütfü Türkkan istifa edene kadar nöbet başlatacağız.' dedi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 16:17 Son Güncelleme:
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Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop Güner, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesiyle ilgili, "Lütfü Türkkan istifa edene kadar evinin etrafında demokratik nöbet başlatacağız. Türkkan, istifa edeceksin; devletin tek kuruşu haram olsun, seni kınıyoruz" dedi.

"TBMM ÇATISI ALTINDA ONU GÖRMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop Güner, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde babası şehit Jandarma Er Necaettin Güner'in mezarı başında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Türkkan'ın milletvekilliğinden istifasını isteyen Güner, "Densizin biri, Lütfü Türkkan diye bir vatandaş, bu kutsal kapıların açıldığı ve her gün şehit verdiğimiz bugünlerde; her karış toprağında şehit kanı olan, bayrağımıza renklerini veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varoluşunun ana teması ve merkezi olan şehit ailelerimize küfretmek, hakaret etmek kimsenin hakkı, haddi değildir. Lütfü Türkkan’ın istifa etmesi, vekillikten ayrılmasına kadar eylemimizi devam ettireceğiz. Buna yemin ettik. 10 Kasım dolayısıyla yastayız; ama şehit ailelerimize yapılan hareket ve küfürle bu yasımız, hüznümüz katlanmıştır. Bu ne cürettir, bu ne vicdansızlıktır, bu ne ahlaksızlıktır? Siyasi partilerin hepsini tenzih ediyoruz, söylenen sözler kişileri bağlıyorsa Lütfü Türkkan’ın derhal istifa etmesi lazım. TBMM çatısı altında onu görmeye tahammülümüz yok. Ne demek şehidin bacısına, anasına, ailesine küfretmek; bu ne kadar devam edecek?" dedi.



"DEMOKRATİK NÖBET BAŞLATACAĞIZ"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın evinin çevresinde, istifa edene kadar, nöbet tutacaklarını açıklayan Güner, "Siyasi parti ayrımızı gözetmeksizin vatanına, milletine, bayrağına saygısı ve sevgisi olan herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Topyekun kenetlenmemiz lazım. Etrafımız ateş çemberiyken babalarımızın, annelerimizin bize miras bıraktığı evlatlarına sahip çıkmalıyız. Lütfü Türkkan istifa edene kadar evinin etrafında demokratik nöbet başlatacağız. Bu nöbetimizde bize destek olun. Lütfü Türkkan, istifa edeceksin; devletin tek kuruşu haram olsun, seni kınıyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış genel başkanına da sesleniyorum; partinizi tenzih ediyoruz, lütfen Lütfü Türkkan’ı içinizden atın" diye konuştu.

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