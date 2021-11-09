Türkiye Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etmişti! 1 kişi gözaltına alındı

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etmişti! 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etmişti! 1 kişi gözaltına alındı

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A. gözaltına alındı.

09 Kasım 2021, Salı 12:10 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.



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