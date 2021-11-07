Lütfü Türkkan'a Bakan Hulusi Akar'dan sert tepki
Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür ettiği için tepki çektikten sonra İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Son dakika haberine göre, Lütfü Türkkan'a bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.
07 Kasım 2021, Pazar 17:31 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.
Bakan Akar, “24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında, bugüne kadar Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren ise yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor” ifadelerini kullandı.