Lütfullah Göktaş yeni görevi için Roma'ya gitti

Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yeni görevine başlamak üzere bugün İtalya'ya gitti...

20 Şubat 2019, Çarşamba 17:55
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Lütfullah Göktaş yeni görevi için Roma'ya gitti

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yeni görevine başlamak üzere bugün İtalya'ya gitti.

THY'nin tarifeli seferiyle Ankara'dan 16.00 sıralarında İstanbul'a gelen Göktaş, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda bir süre Roma uçağının kalkış saatini bekledi.

Bu sırada eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile vedalaşan Göktaş, daha sonra Roma'ya hareket etti.

DHA

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