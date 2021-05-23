Luther filminin çekimleri başlıyor: Başrolde Idris Elba var

Idris Elba, başrolünde yer aldığı BBC dizisi Luther’in film versiyonu hakkında bilgilendirme yaptı. 48 yaşındaki İngiliz oyuncu, filmin çekimlerinin başlayacağını duyurdu. Elba, Variety’ye verdiği röportajda, “Söz veriyorum, çekimlere eylülde başlıyoruz. Çok heyecanlıyım” ifadesini kullandı. Luther dizisinin ilk sezonu 2010’da yayınlanmış, dizi, beş sezon sürmüştü. Elba, dizideki rolüyle Altın Küre, SAG, Eleştirmenlerin Seçimi ödüllerini kazanmıştı.

'BİR SINIRI YOK'

Geçen yıl BAFTA özel ödülünü alan Elba, ödül konuşmasında, dizide canlandırdığı John Luther karakterini sinemaya taşıyacağını müjdelemişti. Elba, açıklamasında, film için "Yapılabileceklerin bir sınırı yok" ifadesini kullanarak, daha keskin, sert bir senaryo olabileceğini, konuya uluslararası bir nitelik katılabileceğini belirtmişti.

LUTHER KONUSU

Luther dizisinde tehlikeli bir dedektif olan John Luther, Londra Ağır Suçlar Birimi'ne bağlı çalışan zekasına güvenen, ukala ve gerektiğinde şiddete başvuran bir adamdır. Kural tanımaz dedektif, av ve avcı, zanlı ve mağdur arasında gidip gelirken iyi ile kötü arasındaki dengeyi kurmakta bazen zorlanır.

Kaynak: NTV





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