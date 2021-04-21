Luyindama ve eşinin ilginç tanışma hikayesi: Başkanın kızı tavlamış

Eşi ile tanışma hikayeleri

Eşi Ornella ile tanışma hikayelerini anlatan Luyindama, "Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki 'sen gel ve bizim takımda oyna'. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık" diye konuştu.