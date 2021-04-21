Futbol Luyindama ve eşinin ilginç tanışma hikayesi: Başkanın kızı tavlamış
  • Haberler
  • Futbol
  • Luyindama ve eşinin ilginç tanışma hikayesi: Başkanın kızı tavlamış

Luyindama ve eşinin ilginç tanışma hikayesi: Başkanın kızı tavlamış

Futbol

Galatasaray'ın iki sezon önce Standard Liege'den 8 milyon euro'ya aldığı Christian Luyindama, eşiyle beraber kulüp televizyonuna konuk oldu. 'Sarayın Yıldızları' programında konuşan Luyindama birçok konuya değindi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 10:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
'Fatih Hoca babamız gibi'

'Fatih Hoca babamız gibi'

Fatih Terim ile ilgili soruyu yanıtlayan Luyindama, "Fatih hocamız babam gibi. Nerede olursam olayım her zaman için ona saygı duyacağım. Yani Galatasaray'da olsun olmasın her zaman ömrüm boyunca ona saygım olacak" dedi.

"Şampiyonluğa inanıyorum"

"Şampiyonluğa inanıyorum"

Takımdaki arkadaşlığa değinen Luyindama, "Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Ben herkesle iyi arkadaşım. Herkesle aram iyi, herkesi seviyorum. Galatasaray'ın kuvveti de gücü de buradan geliyor" cümlelerini kullandı.

"Marcao ile benziyoruz"

"Marcao ile benziyoruz"

Bizim oyunlarımız benziyor ve ikimiz de agresif bir şekilde oynuyoruz. Adam adama markaj yapıyoruz. Aynı özelliklerimiz olduğu için sahada iyi bir uyum yakalayabiliyoruz.

Eşi ile tanışma hikayeleri

Eşi ile tanışma hikayeleri

Eşi Ornella ile tanışma hikayelerini anlatan Luyindama, "Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki 'sen gel ve bizim takımda oyna'. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık" diye konuştu.

"Ona tavsiyeler veriyorum"

"Ona tavsiyeler veriyorum"

Ornella Luyindama da eşinin maçlarını izlediğini belirterek, "Maçtan önce onu cesaretlendiriyorum. Maçtan sonra da aynı şekilde maçtan da değerlendirme yapıyoruz. Eğer hata yaptıysa, yaptığı hata hakkında da konuşuruz" dedi. Luyindama ise "Bana hep tavsiye verir. İyi bir eşin de böyle yapması gerekiyor zaten" dedi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray Trabzonspor maçına şampiyonluk aşkıyla çıkacak