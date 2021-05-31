Performansıyla Ümit Milli Takım'a seçilen Doğan, Lyon'un da dikkatini çekti. Kayserispor'la görüşmelere başlayan 18 yaşındaki kaleci için ilk teklif 3 milyon euro oldu. Kayserispor ise 5 milyon euro talep etti. Görüşmeler olumlu ilerliyor ve sonuçlanması an meselesi.