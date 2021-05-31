Kayserispor bu sezon son anda ligde kalmış ve bunda genç kaleci Doğan Alemdar da pay sahibi olmuştu. Silviu Lung ve İsmail Çipe'nin sakatlıkları sonrası 11. haftada formayı alan Doğan, sezon sonuna kadar da ilk 11'deki yerini korumuştu.
Futbol Lyon 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ı istiyor
Performansıyla Ümit Milli Takım'a seçilen Doğan, Lyon'un da dikkatini çekti. Kayserispor'la görüşmelere başlayan 18 yaşındaki kaleci için ilk teklif 3 milyon euro oldu. Kayserispor ise 5 milyon euro talep etti. Görüşmeler olumlu ilerliyor ve sonuçlanması an meselesi.
Bu sezon adından sık sık bahsettiren Doğan'ın menajerliğini uzun yıllar Süper Lig'de kalecilik yapan ve Kayserispor, Trabzonspor ve Beşiktaş takımlarının da kalelerini koruyan eski file bekçisi Hakan Arıkan yapıyor.
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