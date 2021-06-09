M1 çipli iPad Pro 2021 detaylı inceleme

iPad Pro 2021’in tasarımı önceki modellere göre pek bir değişiklik göstermedi. Aynı anda hem üstün hem de dayanıklı hissettiren bir cihaz. 2020 modelinde olduğu gibi iPad Pro, ön tarafta yine bir TrueDepth kamera barındırıyor ve bu da Face ID'nin cihazın kilidini hızla açmasını sağlıyor. TrueDepth kameranın konumu yüzünden Face ID bazen sekteye uğrayabiliyor. Örneğin manzara modundayken sensörü yanlışlıkla elinizle kapayabiliyorsunuz.

Tabletin arkası ve çerçevesi alüminyum. Ön tarafı çizilmeye dayanıklı bir camla kaplı. Ancak darbelere ve çizilmelere karşı korumayı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız bir kılıf ve ekran koruyucu da satın alabilirsiniz.

İkisi cihazın üstünde ve ikisi alt kenarda olmak üzere burada dört adet hoparlör var. Cihazın alt kısmında, aynı zamanda bir Thunderbolt bağlantı noktası da olan USB-C bağlantı noktası da bulunuyor.

Yatay modda önden bakıldığında, Apple Pencil'ı takmak için üst kenarda hala manyetik bir şerit var.

Tablet, Gümüş veya Uzay Grisi seçenekleriyle geliyor, bu nedenle buradaki renk seçenekleriniz sınırlı. Her ikisi de çekici görünüyor, ancak şirketin yeni iMac için renk seçeneklerini çarpıcı tonlarla genişlettiği bir dönemde, burada turuncu, pembe veya mor bir iPad Pro seçeneği görmek güzel olurdu.

Boyut konusunda gelirse 11 inçlik iPad Pro, 5,9 mm kalınlığında ve 468 gram ağırlığında. Aslında burada 2020 model ile aynı kalınlık söz konusu.

iPad Pro 2021, 12.9 inç abisinin Liquid Retina XDR ekranına sahip olmayabilir, ancak yine de şu anda mevcut olan en iyi tabletlerden biri

Ekran konusunda Apple, 12.9 inçlik modelde üst düzey bir panelle fark edilir şekilde yükseltme yaptı. Peki 11 inç modelde durum nasıl?

Şöyle ki İPad Pro 2021'deki Liquid Retina ekran, herhangi bir mobil cihazdaki en iyi ekranlar arasında yer alıyor.

Buradaki ekran, 120 Hz ProMotion, HDR10, True Tone, düşük yansıma, yüksek renk doğruluğu, P3 geniş renk gamutu ve 600 nit parlaklık sunuyor.

Ekran, gerçekten net bir görüntü sunuyor. Bunun film ve video izlemek için çarpıcı bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ekran video düzenlemek için de aynı derecede etkileyici, bu da onu içerik oluşturucular için çekici bir cihaz haline getiriyor.

Tablet ile lightroomdan fotoğraf düzenlemek, renkleriyle oynamak isterseniz son derece kullanışlı. Çünkü Ekran sRGB renk gamının yaklaşık % 115’ini karşılayabiliyor. Apple, aşırı doygun renkler yerine gerçekçiliğe gitme eğiliminde olduğu için bu sonuç oldukça iyi.

2021 model iPad Pro’nun gerçekten kendini gösterdiği yer performans. Cihaz, şimdiye kadar bir tablette gördüğüm en iyi performansı oldukça basit bir şekilde sunabiliyor.

Apple, 2020'de şirketin en üst düzey Mac ürünleriyle piyasaya sürülen en yeni M1 yonga setini buraya da dahil etti.

Tipik bir iPad kullanıcısıysanız, günlük işlerde bu güç artışını fark etmeyebilirsiniz. Ancak yeni silikon işlemci, iPad Pro'yu müzik yapmak isteyenler veya video ile uğraşan insanlar için bir güç merkezi yapmak için tasarlanmış. Bu doğrultuda tableti, video düzenleme, çizim yapma, fotoğraf editleme veya diğer yoğun güç gerektiren görevleri için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz modele bağlı olarak 8 veya 16 GB RAM alıyorsunuz. 128, 256 ve 512 GB depolama alanları 8 GB ile gelirken; 1 veya 2 TB depolama alanına sahip en yüksek kapasiteli iki model 16 GB RAM ile geliyor.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak oldukça hızlı ve kolay. Bu da iPad Pro iş akışlarını hızlandırmaya ve daha sorunsuz bir deneyim sağlamaya yardımcı oluyor.

Bu tablette ilk kez 5G bağlantısı var. Bu da iPad Pro'nun biraz daha pahalı hücresel sürümünü tercih ederseniz yeni nesil internet hızlarından en iyi şekilde yararlanabileceğiniz anlamına geliyor. Tabi bunu 5G ülkemize geldiğinde test edebileceksiniz.

Yeni iPad Pro'daki USB-C yuvası, Thunderbolt bağlantılarını da destekliyor. Bu da daha yüksek hız anlamına geliyor. Aynı zamanda, iPad'inize bir dizi yüksek performanslı cihaz da bağlayabilirsiniz. Bunların başında yüksek çözünürlüklü ekranlar geliyor. ya da daha hızlı harici depolama aygıtlarını da Thunderbolt üzerinden iPad’e bağlayabilirsiniz.

iPadOS 14 oldukça iyi ama yine de iOS'e benziyor. iPadOS aynı anda üç adede kadar uygulama ve ayrıca resim içinde resim ile iyi bir çoklu görev özelliğine sahip.

Kameraya konusuna geçersek, tabletin arkasında standart 12MP geniş açıyı tamamlayan 10MP ultra geniş kamera var. bu ikili günlük işler için yeterince iyi ve onu çeşitli uygulamalarda faydalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca tabletin arkasında, portre modu için derinlik algılamada kullanılan bir ToF sensör de yer alıyor. Tabletin ön tarafında, cihazın üst çerçevesi boyunca oturan 12 MP'lik kamera var.

Kamera tarafındaki yükseltme, video görüşmeleri yaparken sizi odanın içinde takip etmek için kamerayı kullanan Center Stage yani ana sahne adlı özellik.

Center Stage, TrueDepth ön kameranın 122 derecelik görüş alanından yararlanıp, kameranın yüzünüzü takip etmesini sağlıyor. Ve bunu iyi bir şekilde de yapabiliyor. Görüntünün merkezinde olmanızı sağlamak için görüntüye bir miktar kırpabiliyor ama bu bir sorun değil. Böylece aramalarda, toplantılardan veya konuşmada çerçevede kalabiliyorsunuz.

iPad Pro için isteğe bağlı aksesuarlar evet mevcut. Bunlardan öne çıkanlar ise Apple Pencil 2 ve Magic Keyboard. Hatta bu klavyenin beyaz rengi de çıktı. iPad’i bir bilgisayar gibi kullanmak istiyorsanız Magic Keyboard epey işe yarıyor.

Peki bu kadar işlem gücünün yanında pili ne kadar gidiyor? İPad Pro, 150 nit parlaklıkta Wi-Fi üzerinden sürekli internette gezinmeyi içeren pil testimizde 13 saat 42 dakikalık bir süre verdi.

Web'de gezinme ve % 75 parlaklıkta ekranla oyun oynamak derken iPad Pro'yu yaklaşık 8-8,5 saat kullanabilirsiniz. parlaklığı yüksek olarak bir saat boyunca YouTube'ta bir şey izlediğiniz pil ömrünün yaklaşık yüzde 10-12 sini kullanıyor. Bataryanız bitmeye başladığında kutudan çıkan 18w adaptör ile yaklaşık iki saat içinde tableti şarj edebilirsiniz.

iPad Pro 2021, sunduklarıyla neredeyse en iyi Mac'lere bile rakip olabilecek güce sahip. Zaten cihaz, sağlam bir tablet deneyiminin yanı sıra bir dizüstü bilgisayara alternatif olacak şekilde üretildi. MacOS yerine iPadOS yazılımını kullanmaktan memnunsanız, iPad Pro ile MacBook işlevselliğine yakın bir cihazın keyfini çıkarabilirsiniz.