Apple'ın son dönemdeki üçüncü etkinliği "One More Thing", Apple Park'tan yapılan canlı yayınla gerçekleşti. Yeni Mac'leri odağına alan bu etkinlikte, MacBook Air ve Mac Mini'nin yanı sıra yeni MacBook Pro da tanıtıldı.

ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerden güç alan yeni Macbook ve Mac Mini modelleri özellikle de Apple severleri epey etkilemeyi başardı. Peki yeni Macbook'lar Türkiye'de hangi fiyatlarla karşımıza çıkacak?

Yeni Macbook ve Mac Mini'lerin Türkiye fiyatları şu şekilde:

Mac Mini (M1 çip/8GB RAM/256GB SSD) - 7899 TL

Mac Mini (M1 çip/8GB RAM /512GB SSD) - 10099 TL

Macbook Air (8 çekirdekli CPU'lu 7 çekirdekli GPU'lu M1/8GB RAM /256GB SSD) - 10999 TL

Macbook Air (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB RAM /512GB SSD) - 13699 TL

13 inç Macbook Pro (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB RAM/256GB SSD) - 14299 TL

13 inç Macbook Pro (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB RAM /512GB SSD) - 16499 TL

Yukarıdaki fiyatlar cihazların başlangıç fiyatıdır

Yeni Macbook ve Mac Mini'ler dünyayla aynı anda Türkiye'de de 17 Kasım'da piyasaya sürülecek. Şu anda ön sipariş verilebiliyor. Apple ayrıca öğrencilere eğitim indirimi de uyguluyor.



