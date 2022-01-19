2022 yılının ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,47, memurlara ise yüzde 30,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayının ilk yarısında oluşan 15 günlük zam farkı ise memur ve emeklilere ayrı olarak ödenecek. Zam farklarının ocak ayı maaşları ile ödenmesi beklenirken, yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda gecikmesi nedeniyle ödemeler beklenen tarihe yetişemedi…

15 GÜNLÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

15 günlük memur ve emekli maaşı farklarının normal şartlarda zamlı maaşlarla birlikte ödenmesi bekleniyordu. Fakat, memurlar, memur emeklileri, geçici ve sözleşmeli personellerin zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını da içeren yasa teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda gecikince ödemelerde de bir gecikme yaşandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Partili yetkililer, maaş zam farkı ödemesi için yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Şu an için 15 günlük maaş zam farklarının ne zaman ödeneceğine dair net bir tarih bilgisi bulunmuyor.

EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin zamlı maaşlar 17-26 Ocak’ta, Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak’ta hesaplarına yatacak.





2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

2022 yılının ilk 6 ayında memur emeklilerine yapılacak zam oranları 3 Ocak 2022 Pazartesi günü belli oldu. Enflasyon farkının açıklanmasıyla şekillenen memur emeklisi maaş zamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla netlik kazandı. Yapılan yeni zamlarla en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olurken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25,47 oranında zam yapıldı.

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memur maaşlarına 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde yapılacak zam kararı 2021 Temmuz ayında gerçekleşen 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde imzalanmıştı. Yapılan sözleşmeye göre memurlara yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi durumunda enflasyon farkı kadar zam yapılması kararlaştırıldı.

Asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapılmasının ardından memur ve emeklilerde oluşan ek zam beklentisi Hükûmet tarafında da karşılık buldu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu sözleşmede kararlaştırılan yüzde 5 zammın yüzde 7,5 olarak yükseltildiğini duyurdu. Buna göre enflasyon farkı, toplu sözleşme ve ek zam ile memur maaşlarına yapılan zam yüzde 30,5’e ulaştı…