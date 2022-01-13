Maaşa yüzde 65 zam! Sosyal haklarda arttı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında geçtiğimiz ekimde başlayan ve 130 bin çalışanı kapsayan grup toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı. Buna göre, işçilerin maaşına yıllık (1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 dönemi) yüzde 65.67 oranında zam yapıldı. Özel sektörün en büyük toplu sözleşme görüşmesinin anlaşmayla sonuçlandığını dün Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak duyurdu ve “Kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi hedefleyen tüm maddeleri geri çektirdik. Yine büyük bir başarı elde ettik” diye konuştu.

ENFLASYON KORUMALI

Pevrul Kavlak, şunları söyledi: “Varılan anlaşma sonucunda, saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65.67 zam alınmıştır.

Bunun ifadesi şudur; yıllık ortalama saat ücretine gelen zam 13 lira 93 kuruştur. Bunun açılımı ise şöyledir; birinci 6 ay herkesin saat ücretine yüzde 10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştır. Bunun ortalamamızdaki karşılığı yüzde 27.44’tür. Bildiğiniz gibi biz ilk 6 ay için yüzde 29.57 istemiştik. Bunun 27.44’ünü aldık. İkinci 6 ay herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam alınmıştır. Enflasyon bu oranın üzerinde gerçekleşirse, yani 32, 34, 36 ne çıkarsa o enflasyon oranı alınacaktır.’’

NE OLMUŞTU?

İşçi ve işveren kesimi arasında Ekim 2021’de başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal grev kararı almıştı. 10 Ocak 2022’de yeniden görüşmelere başlayan taraflar, 11 Ocak akşamında 9’uncu kez bir araya gelmişti. Yaklaşık 7 saatlik görüşmenin ardından dün sabaha karşı saat 02.30 itibarıyla anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Varılan anlaşma sonucunda, saatlik ücret ortalamalarına yıllık yüzde 65.67 zam yapıldı.

SOSYAL HAKLARDA ARTIŞ YÜZDE 35

Sosyal haklarda da artış belli oldu. Anlaşmaya göre işçilerin sosyal haklarına birinci yıl için yüzde 35 artış sağlandı. İkinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Kurban Bayramı yardımı birinci yıl için bütün gruplara yüzde 75 oranında artırıldı.

Ayrıca herkese 2022 ve 2023 Ocak aylarında 400’er liralık erzak çeki verilmesi de kararlaştırıldı. Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS tarafından sağlanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 2022-2023 döneminde de devam edecek.

MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar, yılda 4 maaş tutarında ikramiye alıyor.

İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor.

Öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlarla çalışanlar destekleniyor.