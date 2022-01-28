Maaşlardaki vergi istisnası için rehber

Asgari ücretteki artışla birlikte, ücretlerin brüt asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının ardından, ilgili yasal düzenlemenin uygulama tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Binlerce işletme, ocak ayı bordrolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı) tebliğinde, alınan ücretlere ve ek ödemelere göre vergilendirmenin nasıl yapılacağı örneklerle açıklandı.

SADECE 750 LİRA KESİNTİ

Buna göre; asgari ücretle çalıştırılan bir kişiye aylık net 4 bin 253 lira ödenecek ve bunun tamamı vergi istisnasına tabi olacağından bu işçi için sadece 750.60 lira sigorta primi ödenecek. Bir yıl boyunca bu tutar değişmeyecek. Yıl sonunda asgari ücretlinin eline net 51 bin 40 lira geçecek. Soysal yardım ve mesai olarak 996 lira ödenen ve brüt ücreti 6 bin liraya (5.004+996) çıkan asgari ücretlinin maaşı da şubatta 4 bin 965 lira olacak.

PART TIME ÇALIŞANIN AVANTAJI

Emekli olduktan sonra asgari ücretli olarak çalışanlardan yüzde 7.5’lik sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Bu kişilere şubatta 4 bin 572 lira net ücret ödenecek. Part time çalışanlar için de hesapla yapıldı. Aylık 15 gün çalışan bir kadın 4 bin lira brüt ücret üzerinden maaş alıyor olsun. Buna göre; yıl sonuna kadar aylık ödenecek net ücret 3 bin 400 lira olacak.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDEYSE

Tebliğde asgari ücretin üzerinde geliri olanlar için de hesaplamalar yer aldı. Buna göre; hesaplanan vergiden istisna tutara isabet eden vergi düşülerek ödenecek vergi belirlenecek. Örneğin; brüt 8 bin lira maaş alan bir çalışanın eline şubatta 6 bin 395 lira geçecek. Bu kişinin maaşından, asgari ücretin dışında kalan kısmı için 22.74 lira Damga Vergisi, 381 lira Gelir Vergisi, 1.200 lira sigorta primi kesilecek. Yine 12 bin lira brüt ücretle çalışanın eline mart ayına kadar 9 bin 254 lira net ücret geçecek. Daha sonra vergi dilimi nedeniyle bu ücret 8 bin 814 liraya inecek.

BİRDEN FAZLA YERDE İŞ YAPIYORSA

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu işverene bu durumu bildirme yükümlülüğü çalışana ait. Birden fazla işverenden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan işvereni çalışan kendisi belirleyecek. Bu durumda örneğin bir işverenden 7 bin lira diğer işverenden 3 bin lira brüt ücret alan çalışan, 7 bin lira ücret aldığı işverenden vergi istisnası talep edebilecek ve şubatta o işyerinde eline 5 bin 680 lira geçecek. 3 bin lira aldığı işyerinde istisna uygulanmayacak ve oradan 2 bin 144 lira maaş alacak.