Maaşları 6 bin 500 lira! 5 bin kişi alınacak...

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na 3 bin 901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250’si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) alımı yapılacak. Başvurular başladı, 10 Ekim’e kadar sürecek. ‘vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/giris’ internet adresi üzerinden yapılan başvurular kabul edilecek.

20-27 YAŞ ARASI ERKEK

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabilecek. Adayların 2020-2021 yıllarından birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekiyor. Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak. 1 Ocak itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olanlar başvurabilecek. Askerlik hizmetine devam edenlerin de başvuru hakkı var. En az 167 santimetre ve en fazla 210 santimetre boy koşulu bulunuyor.

NE KADAR MAAŞ BAĞLANACAK?

Bir kişi tek tercih yapabilecek. Adaylardan 50 lira sınav ücreti alınacak. Alımlarda şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için de kontenjan ayrıldı ve bu kişiler sınav ücretinden muaf olacak. Göreve yeni başlayan sözleşmeli uzman erbaşlara 6 bin 500 lira civarında net maaş bağlanıyor.

Ayrıca görev yapılan bölgeye göre 1.000 ve 2 bin lira arasında değişen tazminat da ödeniyor. Uzman erbaş olarak 25 yıl hizmet yapıp 1’inci derece ve 4’üncü kademeden emekli olanlara ise bugün itibarıyla 4 bin 28 lira maaş ödeniyor. En düşük emekli maaşı 3 bin 400 lira seviyesinde.