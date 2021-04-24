Maaşları 9000 lira! Personel bulamıyorlar...

Sektörde ciddi bir motokurye ihtiyacı olduğunu ifade eden Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, , “Pandemiden önce yollarda çok motorcu görmezdik şimdi araçtan çok motor var adeta. Pandemiyle birlikte online alışverişe talep arttı. Sektör içinde hizmet aldığımız motokuryeler bu alana kaydı. Tecrübesiz, genç yaştakiler bize kaldı” dedi. Motorcu problemi sebebiyle kebap dükkânlarını kapatanlar olduğunu söyleyen Mehmet Mercan, bu dönemde işler sürsün diye ev halkının bile motor kullanmaya başladığını, eşlerine destek veren kadınların da motokuryelik yaptığının altını çizdi.

AYDA 9.000 TL KAZANÇ

Moto kuryelerin online alışveriş firmalarını tercih etmesinde yüksek maaş ve bahşişin etkili olduğuna işaret eden Mehmet Mercan, “Bizde maaş onlara göre düşük olduğu için gidiyorlar. Sektörde motorcu yok. ‘Ben motorcu olurum abi, ehliyetim yok, sigorta da istemem, kaza yapmam’ diyen acemiler geliyor. Günde 300 TL veriyoruz, aylık 9.000 TL eder. Günlük 300 TL yevmiyeye adam arıyoruz ama bulamıyoruz” diye konuştu. Türkiye’de 100 bin döner işletmesi olduğunu, her birinin kapısında bir tane olsa en az 100 bin motokuryeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Mercan, motokuryelerin alışveriş sitelerinden 10 bin TL ve üstü para kazandığını söyledi.

DEVLET BU İŞE EL ATSIN

Genç araç sürücülerinin motorculara saygısının olmadığını da belirten Mehmet Mercan, “Bu alanda farkındalık oluşturmak lazım” derken, ekmek parası için koşturan acemi kuryelerin kazaya davetiye çıkardıklarını ifade etti. Mercan, “Ciddi ölümler var. Bu ölümler kimsenin dilinde değil. Devletin bu işe el atması lazım. Hem kazaların önlenmesi hem de sektörün ihtiyacına göre eğitimlerin verilmesi lazım. Bu alanda rant fazla” değerlendirmesini yaptı. (Türkiye)