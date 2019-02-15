Mabel Matiz konserinde sürpriz evlilik teklifi

Konsere 'Fırtınadayım' şarkısı ile başlayan Mabel Matiz, ilk şarkısından sonra "Birlikte söylediğimiz zaman şarkılar çok daha güzel oluyor. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz" dedi.

Konser boyu seyircileri ile sohbet eden ve sahne temposunu bir an olsun düşürmeyen Mabel Matiz, seyircisinden tam not aldı.

GÜLDEN KARABÖCEK'TEN 40. YIL KUTLAMASI

Mabel Matiz'in Sevgililer Günü özel konserinde ağırladığı konuklardan Gülden Karaböcek, 'Dilek Taşı' şarkısını seslendirdikten sonra "Dün hesapladım bu şarkıyı yapmamızın üstünden tam 40 sene geçmiş. 40 senede benden çıkmış hepimizin olmuş" dedi.

EZHEL İLE BİRLİKTE 'FELAKET'İ SÖYLEDİLER

Rap müziğin en sevilen seslerinde Ezhel ile birlikte 'Felaket' parçasını söyleyen Mabel Matiz, Ezhel'e teşekkür etti.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Konserin ikinci yarısında Mabel Matiz'in orkestrasında yer alan ekip arkadaşlarından Emre, kız arkadaşına sahneden evlilik teklifi etti. Mabel Matiz de sahneden arkadaşlarını kutladı ve esprili bir şekilde "Bizi de gör Ya Rabbi" dedi.