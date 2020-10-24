Futbol Maç ertelendi! Pozitif vaka sayısı 34’e çıktı

Maç ertelendi! Pozitif vaka sayısı 34’e çıktı

Futbol

Maç ertelendi! Pozitif vaka sayısı 34’e çıktı

Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere 34 kişide pozitif vaka tespit edildi. Yarın oynanması planlanan Altay-Giresunspor maçı ertelendi.

24 Ekim 2020, Cumartesi 23:27 Son Güncelleme:
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Altay Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Altınordu maçı öncesinde 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 15 kişide korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. TFF 1. Lig’in 7. haftasında Giresunspor’u ağırlayacağı maç öncesi bir test daha yapan siyah-beyazlılarda vaka sayıları arttı. Altay yaptığı açıklamada 24 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağlık çalışanı, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere 34 kişide pozirif vakaya rastlandığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Talimatları doğrultusunda, 1. Lig’in 7. haftasında yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA

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