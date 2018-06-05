Maç izlerken kalp krizi geçirmişti... Fanatik mezar
Geçen Fenerbahçe'nin maçını izlerken kalp krizi geçirerek ölen Mehmet Çoban'ın mezarı sarı lacivert renklerine boyandı
Manisa’da yaşayan Mehmet Çoban (56) fanatik Fenerbahçe taraftarıydı. Geçen yıl maç izlerken kalp krizi geçirip öldü. Vasiyeti üzerine sarı lacivert kefenle gömüldü. Eşi Aynur Çoban, Mehmet Çoban’ın mezarını da sarı-lacivert mermerlerle yaptırdı. Mezar taşına tutkunu olduğu takımın logosu konuldu.
Fenerbahçe logolu ve sarı-lacivert renklerine boyanan mezarı hazırladıklarını belirten Çoban, "Geçen yıl Fenerbahçe'nin maçını izlerken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Kabrini de çok sevdiği sarı-lacivert mermerden yaptırdım" diye konuştu.