Maç sonu gerginlik! Tribünlere yaptığı hareket ortalığı karıştırdı, Semih Kaya çileden çıktı
Süper Lig'de dün akşam Kayserispor, Galatasaray'a konuk oldu. Kayserispor'un oyuncusu İbrahim Akdağ'ın oyundan çıkarken tribünlere yaptığı iddia edilen bir hareket ortamı gerdi. Maç sonu Semih Kaya, Akdağ'ın üzerine yürüdü.
13 Şubat 2022, Pazar 09:13 Son Güncelleme:
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Maçın 90+4'üncü dakikasında oyundan alınan İbrahim Akdağ'ın tribünlere '6' işareti yaptığı iddia edildi. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Semih Kaya'nın İbrahim Akdağ'ın üzerine yürüdüğü ve ikili arasındaki tartışmanın büyümeden önlendiği öğrenildi.
Ligde son olarak evinde Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilirken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.
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