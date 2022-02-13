Maçın 90+4'üncü dakikasında oyundan alınan İbrahim Akdağ'ın tribünlere '6' işareti yaptığı iddia edildi. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Semih Kaya'nın İbrahim Akdağ'ın üzerine yürüdüğü ve ikili arasındaki tartışmanın büyümeden önlendiği öğrenildi.

Ligde son olarak evinde Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilirken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.



