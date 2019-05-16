Maç sonu isyan ettiler! 'Yemin ederim...'

Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığı Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından Akhisarspor cephesinde isyan vardı.

Akhisarspor'un oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Güray Vural hakem Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Caner Osmanpaşa "Hakem devreye girene kadar kupayı alacağımıza inanıyorduk. Bizi küme düşürdü, kupayı elimizden aldı. Bize olsa, biz de penaltıyı atarız kupayı alırız. Kararları hakem veriyor, onlarla ilgili bir durum değil. Lopes, Galatasaray'ın oyuncusu olsa atamazdı oyundan. Galatasaray'a bir şey demiyorum, Galatasaraylık bir durum yok, ama bugün bizi Galatasaray değil, hakem yendi. Bir şey demiyorum... Bu adamı nasıl final maçına verirsiniz?" açıklamasını yaptı.

Güray: Kupayı G.Saray'a hediye etti

Güray Vural ise şöyle konuştu: "Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ediyorum, bizim tepkimiz Galatasaray kulübüne değildi. Hakem ile ilgili konuşulacak çok şey var ama burada söyleyemeyeceğim. Bugün kupayı Galatasaray'a hediye etti. Bizim 9 maçımızı yönetmiş, 9'unu da kaybettik. Galatasaray'ın yönetmiş 10'da 10 yapmış. Süper Lig'in en iyi hakemini finale vermeleri lazım, Süper Lig'in en iyi hakemi Suat Arslanboğa mı? Yazık. Allah belasını versin..."

Kaynak: Skorer