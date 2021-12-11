Maça köpek engeli!
Bursa’da, Söylemiş Başakspor ile Balkanspor arasında oynanan maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek nedeniyle 10 dakika geç başladı.
11 Aralık 2021, Cumartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Bursa Bölge Süper Amatör Ligi´nde Söylemiş Başakspor ile Balkanspor, Yenişehir İlçe Stadyumu’nda karşılaştı. 1-0 Balkanspor üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek sebebiyle 10 dakika geç başladı. Hakem ve futbolcuların yoğun çabasına rağmen yatarak sahadan çıkmak istemeyen köpek renkli anlar yaşattı.
Sahaya giren bir görevlinin uzun uğraşlarıyla köpek sahadan çıkarılırken mücadelenin ikinci yarısı başlatıldı.
İHA
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