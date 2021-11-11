Siyaset Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi ve Müteferrika Sergisi'ni gezdi

Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi ve Müteferrika Sergisi'ni gezdi

Siyaset

Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi ve Müteferrika Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Müteferrika Sergisi'ni gezdirdi.

11 Kasım 2021, Perşembe 18:40 Son Güncelleme:
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Oktay ve Orban, Cumhurbaşkanlığı Milleti Kütüphanesi'ndeki Matbaanın Ön Sözü: "Basmacı İbrahim Efendi" Müteferrika Sergisi'ni gezdi. Oktay ayrıca Orban'a kütüphane hakkında bilgi verdi.

Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi'nde bulunan çocuklarla da sohbet etti.

Oktay ve Orban'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

AA

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