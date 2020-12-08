Macaristan Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir." dedi.
08 Aralık 2020, Salı 14:01 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Basın toplantısında Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, ancak AB, üye ülkeleri destekleme eğilimi gösteriyor." diye konuştu.
Çavuşoğlu ayrıca, "AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım" dedi ve ekledi: "(AB ile) Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz."
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir." ifadeleri kullandı.
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