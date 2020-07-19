Diğer Sporlar Macaristan Grand Prix'sinde Hamilton birinci oldu

Macaristan Grand Prix'sinde Hamilton birinci oldu

Diğer Sporlar

Macaristan Grand Prix'sinde Hamilton birinci oldu

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Macaristan Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

19 Temmuz 2020, Pazar 19:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Hamilton, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 1.36.12.473'lük derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 86'ncı zaferini elde etti.

Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 8.7 saniye gerisinde ikinci, Fin sürücü Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 9.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun dördüncü yarışı, 2 Ağustos'ta Büyük Britanya'da koşulacak.

Macaristan Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan
  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
  3. Max Verstappen (Hollanda): 33
  4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26
  5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (Meksika): 22

AA


İlgili Haberler
Lewis Hamilton, Birleşik Krallık'ın en zengin sporcusu olduFormula 1 pilotu Lewis Hamilton, Floyd için sessiz kalanları eleştirdi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fernando Alonso 2 yıllık aranın ardından Formula 1' e dönüyor