"Attila oraya uygun"

Attila orada çok iyi bir performans gösterebilir. Örneğin konuşulduğu için söylüyorum; Chelsea, Avrupa’nın en iyi 5 takımından biri ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Elbette bir anda oralarda oynamak kolay değil ama Macaristan özelinde Macar futbolcuların buralarda oynamaları gerek.