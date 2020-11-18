Macaristan Türkiye maçı (CANLI ANLATIM)

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Macaristan 1 Türkiye 0

GOL! 57.dk: Macaristan 1-0 geçti.

55.dk: Türkiye'de İrfan Can Kahveci'nin yerine Yusuf Yazıcı oyuna girdi.

53.dk: Macaristan'da Tamas Cseri, Kenan Karaman'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi

Macaristan 0 Türkiye 0

38.dk: Kenan'ın ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'un kucağında kaldı.

29.dk: Türkiye bu dakikalarda biraz daha fazla topa sahip oluyor.

21.dk: Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı.

17.dk: Macaristan sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1.dk: Macaristan 3-5-2, Türkiye 4-1-2-1-2 dizilişiyle sahada.

Maç başladı. Kalbimiz seninle haydi Türkiye!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile kozlarını paylaşıyor.

İlk 11'ler

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.