MacBook Air 2020 , şüphesiz MacBook Air 2019'a göre bir adım daha önde. Apple bu makineye yeni bileşenler ekledi, performansta iyi bir artış sağladı ve depolama kapasitesini arttırdı. Böylece 128 GB'lık yerine artık iki kat depolama alanı elde ediyorsunuz.

Hepsi bu da değil. Önceki modellerle ilgili en büyük sorun, özellikle aynı fiyat etiketine sahip birçok Windows tabanlı dizüstü bilgisayara kıyasa göre güç anlamında bir adım geride kalabiliyordu. Özellikle işlem gücü ve depolama alanı söz konusu olduğunda çok fazla rakibi vardı. Neyse ki, MacBook Air 2020 bunları telafi etti. İlk kez, dört çekirdekli işlemcilere sahip ve 16GB'a kadar RAM eklenebiliyor. Bu yılki modeller öncekilerden çok daha güçlü . Ve tüm bunları MacBook Air'in ünlü olduğu ince ve hafif tasarımla geliyor.

Piyasadaki en ince dizüstü bilgisayar olmasa da (çünkü LG Gram gibi rakipleri var), Apple'ın ünlü tasarımı ve yapım kalitesiyle kompakt bir dizüstü bilgisayar olmaya devam ediyor.



