MacBook Air modellerinde anakart arızası çıktı

2018 modem MacBook Air modellerinde yaşanan anakart arızası Apple tarafından doğrulandı. Bazı kullanıcıların başına gelen problemin farkında olan Apple, bu MacBook Air modelleri için ücretsiz değişim yapacağını duyurdu. Durumdan etkilenmiş olan kullanıcılara Apple kendi e-posta gönderecek ve değişimin ücretsiz yapılacağını haber verecek. Diğer yandan bu e-posta gelmese de siz doğrudan Apple'a başvurabilirsiniz.

Arızanın neden kaynaklandığı belirtilmezken, ücretsiz değişimin yapılabilmesi satın alma tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerli olacak. Yani üç yıl sonra bu tip bir arıza yaşamanız durumunda Apple size ücretsiz değişim yapmayacak ve ücretinin ödenmesi gerekecek.

Bu tip bir arızayla karşılaşmanız durumunda Apple ekibine ulaşmanın en kolay yolu Apple Destek sayfasına girmek ve ardından servis talebinde bulunmak. (Hürriyet)



