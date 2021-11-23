İddialara göre Apple giriş seviyesi dizüstü bilgisayarı için MacBook Air ismini kullanmayı bırakabilir. Şirketin Air kelimesini kaldırıp cihazın ismini MacBook olarak değiştirebilir.

Apple, bu hareketle Mac serisinin ismini sadeleştirip, iPhone ile uyumlu hale getirmek istiyor. Şu an yeni nesilde iPhone 13 ve iPhone 13 Pro var. Gelecekte de sadece MacBook ve MacBook Pro modellerini görebiliriz.









MacBook Air / MacBook 2022'nin resmi duyurusunun Apple'ın bahar etkinliğinde yapılması bekleniyor.