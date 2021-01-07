Apple, iPhone, iPad veya Apple Watch'u kablosuz olarak şarj edebilen yerleşik ters şarj bobinlerine sahip bir MacBook'u tasvir eden iki patent aldı.

Patentlere göre avuç içi dayanağında yer alan bobinler sayesinde bir MacBook, iPhone ve Apple Watch'u şarj edebiliyor. Ayrıca patentte bir iPad'in yine bir iPhone ve Apple Watch'u şarj ettiği gösterilmiş.

Patentlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise MacBook'un kapağının şarj cihazı olarak kullanılması. MacBook'un ekranı kapalıyken arkasına iPhone, Apple Watch, AirPods ve hatta iPad'i bile koyup şarj edebiliyorsunuz.

Mevcut MacBook modellerine bu teknolojinin uygulanması pek mümkün değil, zira bugün üretilen MacBook'lar ve iPad'ler kablosuz şarj ile uyumlu olan alüminyumdan üretilmiyor.

Apple’ın patent açıklamasında: "Bazı elektronik aygıtlar, yeniden şarj etmek için harici güç gerektirebilecek bir veya daha fazla şarj edilebilir pil içerir. Genellikle, bu cihazlar ortak veya standartlaştırılmış bir elektrik konektörü veya kablosu kullanılarak şarj edilebilir. Örneğin, bazı cihazlar bir USB konektörü veya kablo kullanılarak şarj edilebilir. Bununla birlikte, standartlaştırılmış konektörlere ve kablolara sahip olmasına rağmen, her biri cihazın şarj edilmesi için ayrı veya tahsis edilmiş bir güç kaynağı gerekebilir. Bazı durumlarda, her cihaz için ayrı güç kaynaklarına sahip olmak, kullanımı, saklanması veya taşınması külfetli olabilir." yazıyor.

Apple'ın patentlerde yer alan teknolojiyi ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor.







