Macerasever Burak Özçivit

Burak Özçivit, Altınyıldız Classics’in ‘Her yerde başarılı’ mottosuyla, keşif ve adrenalinin buluştuğu proje kapsamında macerasever Orkun Olgar’la bir araya geldi. Terkos’tan yola çıkıp mesafeleri UTV ve kanoyla aşan oyuncu, gofre kumaşı ile öne çıkan travel takım elbiseyi giydi.

Özçivit, “Gömüldüğümüz sanal dünyadan çıkıp, bu harika doğanın içine girelim” dedi.







