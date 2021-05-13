Magazin Macerasever Burak Özçivit

Macerasever Burak Özçivit

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Macerasever Burak Özçivit

Burak Özçivit, Altınyıldız Classics’in ‘Her yerde başarılı’ mottosuyla, keşif ve adrenalinin buluştuğu proje kapsamında macerasever Orkun Olgar’la bir araya geldi.

13 Mayıs 2021, Perşembe 08:31 Son Güncelleme:
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Burak Özçivit, Altınyıldız Classics’in ‘Her yerde başarılı’ mottosuyla, keşif ve adrenalinin buluştuğu proje kapsamında macerasever Orkun Olgar’la bir araya geldi. Terkos’tan yola çıkıp mesafeleri UTV ve kanoyla aşan oyuncu, gofre kumaşı ile öne çıkan travel takım elbiseyi giydi.

Özçivit, “Gömüldüğümüz sanal dünyadan çıkıp, bu harika doğanın içine girelim” dedi.


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