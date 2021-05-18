Mach 2.2 adlı süper jetle en uzun yolculuk 4 saate düşecek
Boom Supersonic, Mach 2.2 adını verdiği yeni bir ticari jet geliştirdi. Bu jetle dünyadaki herhangi bir noktaya gitmek maksimum 4 saat sürecek.
18 Mayıs 2021, Salı 15:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Concorde'un varisi olarak da anılan ABD merkezli Boom Supersonic, Mach 2.2 adını verdiği uçağının dünyanın herhangi bir noktasına 4 saate ulaşabileceğini duyurdu.
Süpersonik uçaklar için geri sayım sürüyor. ABD merkezli Boom Supersonic, Mach 2.2 adını verdiği uçağı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
CNN International'da yer alan habere göre, uçak dünyanın herhangi bir noktasına 4 saat içinde ulaşabilecek.
Şirketten yapılan açıklamada ise bilet fiyatlarının 100 dolar bilgisinin altı çizildi. Mach 2.2'nin 2026'da uçuşa hazır hale geleceği iddia ediliyor.
Bu iddia gerçek olursa söz konusu model, 50 yıl önce Concorde'dan bu yana ilk uçuşa çıkan uçak olarak da tarihe geçecek.