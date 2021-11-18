Şişli’deki Maçka Parkı’nda 11 Haziran 2020’de psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler’i cam şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Emrah Danışman, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





"ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI"

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada olay gününü anlatan asistan doktor Dönmezler, “Yanımızdan geçerken yanımdaki arkadaşlarıma dikkatli bakınca, ‘İşine git’ dedim. Sanık da arkamdan gelerek kırık şişe ile boynumu ve boğazımı yaraladı. Öldüğümü düşünerek olay yerinden ayrıldı. Zaten saldıracak birini arıyordu, gelip beni buldu. Uzun süre tedavi gördüm. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

"DURUP DURURKEN SALDIRMADIM"

Son savunması sorulan sanık Danışman ise, müştekiden özür dilediğini söyleyerek, “Durup dururken kimseye saldırmadım. İlk saldırıyı ve tacizi onlar yaptı. Bana laf attılar, yanlarına gidip ne oldu diye sorduğumda bana tacizci dediler. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Pişmanım ve üzgünüm” dedi. Mahkeme, sanık Emrah Danışman’ı, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.



